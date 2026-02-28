Golpe a banda acusada de asaltar casas y choferes de apps

Siete personas mayores de edad fueron detenidas en Córdoba capital durante múltiples allanamientos vinculados a una investigación por robos domiciliarios y asaltos a conductores de aplicaciones de viajes.

Los operativos se desplegaron en distintos sectores de la ciudad y estuvieron a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales, con apoyo del SEOM y del Comando de Acción Preventiva.

Durante los registros se incautaron dos armas de fuego, dos réplicas, una pistola tipo ballesta, estupefacientes, dinero en efectivo y teléfonos celulares, entre otros elementos considerados de interés para la causa.

En el lugar estuvieron presentes el jefe de Policía, Marcelo Marín; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el subjefe Alberto Bietti y el director general Carlos Palaver, quienes supervisaron el desarrollo de los procedimientos.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de los detenidos en los hechos denunciados.