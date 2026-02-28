Investigación por robo con arma blanca derivó en un allanamiento en Punilla

Un joven de 26 años fue detenido este jueves en Capilla del Monte, en el departamento Punilla, en el marco de una investigación por un intento de robo con arma blanca ocurrido días atrás.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Latinoamérica, donde trabajó la Brigada de Investigaciones tras reunir testimonios y distintos elementos que apuntaban al sospechoso.

Durante el registro del domicilio, los efectivos incautaron un teléfono celular y prendas de vestir que, según la pesquisa, habrían sido utilizadas al momento del hecho.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que continúa con la causa.