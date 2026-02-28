Liberaron a la joven que atropelló y mató a un motociclista

Río Cuarto. Ya pasaron dos semanas desde que Camila Zabala, una joven de 20 años oriunda de Córdoba, atropelló y mató a Cristian Martín Alanis mientras manejaba en estado de ebriedad. Desde entonces estaba detenida. Sin embargo, en las últimas horas, la Justicia dispuso su liberación.

El trágico episodio ocurrió el 14 de febrero en la ciudad de Río Cuarto, donde la joven circulaba a bordo de un Volkswagen Golf a una velocidad superior a la permitida. Testigos citados en el expediente señalaron que habría participado de picadas momentos antes del impacto.

En tanto, la víctima de 35 años se encontraba regresando a su casa tras una juntada con amigos. En horas de la madrugada, fue embestido por Zabala en la intersección de las calles San Martín y Trejo y Sanabria. El hombre salió despedida y murió prácticamente en el acto: cuando llegó el personal de salud, ya no presentaba signos vitales.

Tras el hecho, Zabala permaneció detenida en la alcaidía de la Jefatura policial de la ciudad, por disposición del fiscal interviniente, mientras se aguardaban los resultados de las pericias correspondientes.

De acuerdo con lo informado por medios locales, el fiscal Javier Di Santo solicitó este viernes su liberación. La joven continúa imputada por homicidio culposo. El funcionario argumentó que no existían riesgos de fuga ni posibilidades de que entorpeciera la investigación.

En tanto, aún se esperan pericias accidentológicas y mecánicas consideradas clave para determinar la velocidad final del vehículo y otras circunstancias del impacto.

Según consignó el medio local La Voz de Córdoba, el abogado querellante, Zacarías Ramírez Rigo, había pedido que se mantuviera la prisión preventiva y que se agravara la carátula a homicidio simple con dolo eventual.

Para el letrado, conducir bajo los efectos del alcohol y a una velocidad excesiva en una zona urbana implicó asumir un riesgo extremo que terminó con la vida del motociclista de 35 años.

Los registros fílmicos determinaron que el vehículo arrastró la moto unos 300 metros luego del choque, con la motocicleta incrustada en la parte frontal del auto. De acuerdo con la información citada por el medio local El Doce.tv, los peritajes preliminares indicaron que la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol.

Dentro del automóvil viajaban dos de sus amigas, de 20 y 22 años, quienes también arrojaron resultados positivos en el test de alcoholemia. Además, la Fiscalía investiga la participación de una camioneta que, según las hipótesis, habría competido en velocidad con el Golf al momento de la tragedia.

Al margen de los elementos técnicos, la personalidad de la acusada también fue puesta en el centro de la polémica, debido a que a partir de sus redes sociales, los investigadores reconstruyeron que el entorno de la joven era cercano al mundo automovilístico y de carreras.

Según describieron, en sus publicaciones de Instagram, la acusada compartía frecuentemente imágenes en el Autódromo de Río Cuarto y en competencias de rally por las sierras cordobesas. Las fotografías y relatos difundidos por ella misma también incluían viajes a distintos destinos del país, como Lago Puelo, en Chubut, y Buenos Aires, desde donde filmó un partido de polo.