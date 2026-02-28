Masivo operativo en Punilla: motos secuestradas y un arma incautada

El viernes por la noche, Santa María de Punilla fue escenario de un despliegue policial que incluyó controles vehiculares y recorridos en distintos barrios de la localidad, en el norte del departamento Punilla.

Durante los operativos se retuvieron 10 motocicletas por infracciones al Código de Convivencia. Además, el sistema de identificación permitió detectar a dos personas que eran buscadas por la Justicia, quienes fueron trasladadas a sede policial.

En paralelo, en el marco de un episodio de violencia familiar, los efectivos secuestraron un arma de fuego en una vivienda de la localidad.

También se labraron actas municipales por distintas faltas a ordenanzas vigentes.

Desde la Departamental informaron que este tipo de despliegues continuará de manera sorpresiva en diferentes puntos de la región.