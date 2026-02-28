Seguridad reforzada por el show de Ricardo Montaner en Instituto

Este domingo 1 de marzo, el cantante argentino-venezolano Ricardo Montaner se presentará a las 21:30 en el estadio de Instituto, en barrio Alta Córdoba, y se desplegará un operativo especial para ordenar el ingreso y la circulación en la zona.

El dispositivo comenzará en las primeras horas de la mañana con presencia policial en los alrededores del estadio y controles sobre la actividad de naranjitas. La intención es organizar el tránsito y garantizar el acceso de los asistentes.

La apertura de puertas está prevista para las 18:30. Los accesos habilitados serán:

– Portón 1: Platea Central

– Portón 4: Platea Lateral Jujuy

– Portón 9: Campo

– Portón 11: Platea Lateral Sucre

Para ingresar será obligatorio presentar DNI junto con la entrada física o el código QR obtenido en la compra online.

Desde la organización recordaron que no se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas, termos con agua, paraguas, pirotecnia ni objetos contundentes o cortantes.