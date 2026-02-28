Un joven fue hallado muerto en zona rural de Aldea Santa María

Un joven de 27 años fue encontrado sin vida esta mañana en el sector norte rural de Aldea Santa María, en el interior de Córdoba.

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en un establecimiento de la zona, hasta donde acudió personal de la Comisaría de Canals junto a efectivos de la Patrulla Rural tras ser convocados por la situación.

En el lugar constataron que el hombre no presentaba signos vitales. De inmediato tomó intervención la Fiscalía Multifuero de La Carlota, que dispuso el arribo de personal del Ministerio Público Fiscal de Río Cuarto para realizar los peritajes correspondientes.

Finalizadas las tareas en la escena, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Río Cuarto, donde se practicará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.