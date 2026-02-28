Un motociclista murió tras chocar con un automóvil

Córdoba. Un motociclista falleció en la madrugada de hoy tras protagonizar un siniestro vial en barrio Villa Gran Parque, en la zona norte de Córdoba.

El hecho ocurrió sobre avenida Juan B. Justo al 8500, donde, por causas que aún se tratan de establecer, un automóvil Volkswagen Gol colisionó con una motocicleta Keller 110 cc. Ambos conductores eran hombres mayores de edad.

Un servicio de emergencias acudió al lugar y constató el deceso del conductor del rodado menor en el sitio del impacto.

En medio de la conmoción, un familiar de la víctima fatal agredió al automovilista, quien sufrió una lesión en el rostro y debió ser trasladado al Hospital de Urgencias de Córdoba para su atención. El agresor fue detenido.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias en que se produjo el trágico episodio.