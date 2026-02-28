Viajaba por Punilla en una camioneta buscada en Córdoba

Un control vehicular realizado minutos antes de la una de la madrugada de este sábado en La Cumbre permitió recuperar una camioneta que había sido robada en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Deán Funes y Alberdi, en plena zona céntrica, donde efectivos que patrullaban el sector detuvieron la marcha de una Dodge Journey para una verificación de rutina. Al consultar el dominio en el sistema, constataron que el vehículo registraba pedido de secuestro vigente, emitido por una unidad judicial de la capital provincial.

Ante esa situación, el conductor, un hombre mayor de edad, fue reducido en el lugar y trasladado a la dependencia policial junto al rodado. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Cosquín para determinar las circunstancias en las que el vehículo terminó circulando por el valle de Punilla.