Volcó un camión en las Altas Cumbres

Altas Cumbres. Un camión que transportaba cemento volcó anoche en las Altas Cumbres, medio de condiciones climáticas adversas que complicaban la circulación.

El siniestro se produjo en momentos en que la visibilidad era muy reducida debido a la presencia de una densa niebla que cubría la zona. Según se informó, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcado a un costado de la calzada.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de Icho Cruz, efectivos de la Policía Caminera de Córdoba y personal del Servicio de Emergencias de Punilla Sur.

El conductor fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias, aunque afortunadamente no presentaba heridas de gravedad. Tras ser evaluado por los profesionales, se determinó que no era necesario su traslado a un centro de salud.

Las autoridades recordaron la importancia de extremar las medidas de precaución al circular por este corredor serrano, especialmente en jornadas con escasa visibilidad.