Accidente vehicular en la Ruta Provincial 10 durante la madrugada

Un accidente vehicular registrado esta madrugada, sobre la Ruta Provincial N° 10, a la altura de Oliva, movilizó a personal de Bomberos Voluntarios, Policía y una ambulancia municipal.

El aviso ingresó a las 02.51, lo que activó la salida de dos unidades pesadas y una liviana, con 14 bomberos a cargo del jefe del Cuerpo Activo, Daniel Duveaux, mientras un efectivo permaneció en base en el cuartel.

Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron la situación y comenzaron con las tareas de asistencia y seguridad, trabajando de manera coordinada con la Policía de Oliva y una ambulancia municipal.

Las labores se extendieron durante la madrugada y finalizaron alrededor de las 04.14, momento en que las dotaciones regresaron al cuartel.