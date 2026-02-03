Camilo Martínez recibió el alta médica y continúa su recuperación en casa

Camilo Martínez, el joven de 16 años de Villa Carlos Paz que atraviesa un complejo tratamiento médico por un tumor, recibió el alta médica y ya se encuentra en su hogar junto a su familia, tras haber evolucionado favorablemente luego de la cirugía a la que fue sometido días atrás.

Tal como se había informado, la intervención quirúrgica tuvo un resultado muy positivo y Camilo permaneció una semana internado, parte de ese tiempo en terapia intensiva, bajo estricta observación médica. Tras cumplir con ese período y presentar una evolución clínica favorable, los profesionales de la salud autorizaron su regreso a casa.

Según expresó su mamá, el adolescente se encuentra “muy bien clínicamente”, aunque continúa con una etapa de días de recuperación y adaptación en el hogar luego de la cirugía. Además, las heridas y cicatrices evolucionan de manera favorable. En los próximos días, Camilo deberá regresar al centro médico para controles con los equipos de neurocirugía, de cabeza y cuello.

Desde la familia agradecieron profundamente el acompañamiento recibido por parte de la comunidad de Villa Carlos Paz, los medios, las muestras de cariño, las colaboraciones y las oraciones.

Destacaron también la fortaleza de Camilo, a quien consideraron él protagonista fundamental de este avance en su recuperación. “Gracias a toda esa buena energía, hoy Camilo está con nosotros en casa”, expresaron con emoción.