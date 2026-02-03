Actualización sobre la salud del joven
Camilo Martínez recibió el alta médica y continúa su recuperación en casa“Gracias a toda esa buena energía, hoy Camilo está con nosotros en casa”
Camilo Martínez, el joven de 16 años de Villa Carlos Paz que atraviesa un complejo tratamiento médico por un tumor, recibió el alta médica y ya se encuentra en su hogar junto a su familia, tras haber evolucionado favorablemente luego de la cirugía a la que fue sometido días atrás.
Tal como se había informado, la intervención quirúrgica tuvo un resultado muy positivo y Camilo permaneció una semana internado, parte de ese tiempo en terapia intensiva, bajo estricta observación médica. Tras cumplir con ese período y presentar una evolución clínica favorable, los profesionales de la salud autorizaron su regreso a casa.
Según expresó su mamá, el adolescente se encuentra “muy bien clínicamente”, aunque continúa con una etapa de días de recuperación y adaptación en el hogar luego de la cirugía. Además, las heridas y cicatrices evolucionan de manera favorable. En los próximos días, Camilo deberá regresar al centro médico para controles con los equipos de neurocirugía, de cabeza y cuello.
Desde la familia agradecieron profundamente el acompañamiento recibido por parte de la comunidad de Villa Carlos Paz, los medios, las muestras de cariño, las colaboraciones y las oraciones.
Destacaron también la fortaleza de Camilo, a quien consideraron él protagonista fundamental de este avance en su recuperación. “Gracias a toda esa buena energía, hoy Camilo está con nosotros en casa”, expresaron con emoción.