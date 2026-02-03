Cayeron dos sospechosos por robos en playas de estacionamiento

Dos hombres de 32 y 40 años fueron detenidos en las últimas horas, acusados de cometer distintos ilícitos en playas de estacionamiento de un centro comercial ubicado en barrio Villa Rivera Indarte, en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se llevó a cabo en la víspera sobre avenida Agrimensor Enrique Bodereau al 7571, donde personal policial logró interceptar a los sospechosos tras una serie de controles preventivos en la zona.

Según se informó, los detenidos estarían sindicados de cometer robos mediante la utilización de un inhibidor de alarmas, una modalidad delictiva utilizada para acceder a vehículos estacionados sin forzar cerraduras.

Durante el palpado preventivo, los efectivos secuestraron entre las prendas de uno de los sujetos una lima de punta adulterada. Además, se incautó el automóvil en el que se movilizaban, un VW Fox Cross, junto con un inhibidor de alarmas, tres teléfonos celulares, una riñonera y una suma de dinero en moneda nacional y extranjera.

Finalmente, ambos hombres fueron trasladados a sede policial junto a los elementos secuestrados, quedando a disposición de la Justicia, que investigará su posible vinculación con otros hechos similares ocurridos en el sector.