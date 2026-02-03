Cayó un búnker que operaba día y noche en Villa La Tela

Un punto de venta de drogas que funcionaba de manera permanente fue desarticulado en barrio Villa La Tela, en la ciudad de Córdoba, luego de una investigación que se extendió durante varios meses y que se inició a partir de llamados anónimos al sistema de denuncias.

El operativo se desarrolló en dos viviendas ubicadas sobre Pasaje Zaar, donde efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico lograron detener a dos hombres de 45 y 18 años y cerrar el lugar que operaba como búnker de expendio.

Durante los registros, se secuestraron 158 dosis de cocaína, 180 dosis de marihuana, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Según lo investigado, uno de los inmuebles permanecía abierto las 24 horas, con horarios rotativos, y funcionaba tanto como punto de venta como de consumo. Para sostener la actividad, el principal responsable organizaba turnos de trabajo de aproximadamente seis horas, utilizando a personas conocidas en el ambiente como “perros”, quienes cobraban cerca de 30 mil pesos por turno.

La investigación también permitió establecer que los vendedores eran rotados cada diez días, una maniobra habitual para intentar evitar controles y prolongar el funcionamiento del lugar.

Los detenidos y todo lo incautado quedaron a disposición de la Justicia especializada en narcotráfico.