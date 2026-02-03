Controles antinarcóticos incluyeron a Carlos Paz y otras ciudades

Esta semana, en el marco de controles preventivos desplegados en distintos puntos de la provincia, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó procedimientos con resultados positivos vinculados al consumo y tenencia de estupefacientes.

En la ciudad de Marcos Juárez, el operativo tuvo lugar en la intersección de Rawson y Mendoza, donde se controló a dos hombres mayores de edad. Durante el chequeo, a uno de ellos se le secuestraron varias dosis de marihuana, además de una motocicleta, y fue detenido en el lugar. En el procedimiento colaboró la Guardia Urbana municipal.

En paralelo, se concretaron secuestros de marihuana y cocaína en Río Cuarto, sobre la Ruta Nacional 38 a la altura de Molinari, y en Villa María, en inmediaciones de un festival donde se desarrollaban actividades masivas.

Por último, la FPA llevó adelante operativos de control preventivo en San Francisco, Villa Nueva, Inriville, Cosquín, Malagueño, Villa Carlos Paz, Alta Gracia, Cruz del Eje, Villa Rumipal y Miramar. Las tareas se desarrollaron en terminales de ómnibus, espacios verdes, zonas comerciales y sectores de alta circulación, con el objetivo de reforzar la prevención.