Detenido tras agredir y amenazar a efectivos policiales en pleno centro

Un hombre de 36 años fue detenido este lunes por la tarde en la ciudad de Cosquín, luego de protagonizar un violento episodio en la vía pública y agredir al personal policial que intentó identificarlo.

El hecho se registró alrededor de las 16:00 horas, cuando efectivos de la Patrulla Preventiva fueron alertados por la Guardia Local sobre la presencia de un individuo que se encontraba en actitud agresiva hacia transeúntes en la intersección de las calles Sarmiento y Tucumán, en pleno centro de la ciudad.

Al arribar al lugar, los uniformados intentaron controlar la situación y proceder a la identificación del sujeto. Sin embargo, lejos de colaborar, el hombre reaccionó de manera violenta, amenazando e intentando agredir físicamente al personal policial interviniente.

Ante esta situación, se procedió a su aprehensión, siendo trasladado posteriormente a la unidad judicial correspondiente. El detenido quedó alojado en la alcaldía local, a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que interviene en la causa.