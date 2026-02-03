Detuvieron a un hombre por el homicidio de un joven en Villa Boedo

Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de ser el autor del homicidio de un joven de 21 años, ocurrido en agosto de 2025 en barrio Villa Boedo, en la ciudad de Córdoba.

La detención se produjo luego de una investigación exhaustiva llevada adelante por personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales, que permitió reunir elementos clave para avanzar sobre el principal sospechoso del crimen.

Según se informó, el hombre quedó imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y fue puesto a disposición de la Fiscalía del Distrito II, Turno VII, que interviene en la causa.

El caso continúa bajo investigación judicial, mientras se profundizan las actuaciones vinculadas al hecho ocurrido el año pasado.