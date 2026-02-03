Detuvieron a una joven por apuñalar a su pareja en el norte cordobés

Una mujer de 21 años fue detenida en las últimas horas en la localidad de Villa de María de Río Seco, acusada de haber herido de gravedad a su pareja durante un episodio de violencia ocurrido en la madrugada del domingo.

El procedimiento se realizó en la víspera en calle Leopoldo Lugones s/n, donde personal de la Brigada de Investigaciones junto a efectivos del destacamento local concretaron la aprehensión de la sospechosa.

Según se investiga, la mujer estaría sindicada como autora de un ataque con arma blanca contra su pareja, un hombre de 33 años, quien permanece internado en grave estado en el Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba.

La detenida fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, que continúa con la investigación del hecho.