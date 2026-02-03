Frustran un robo domiciliario y detienen a dos hombres

COSQUIN
Frustran un robo domiciliario y detienen a dos hombresEl hecho se produjo en pleno dispositivo de seguridad por el Festival Nacional de Folklore.
En el marco del operativo de seguridad desplegado por el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, personal policial logró frustrar un robo domiciliario y detuvo a dos hombres que intentaron darse a la fuga.
El hecho se registró alrededor de la 01:00 de este lunes, cuando efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte detectaron a dos sujetos dentro de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Fleming y Catamarca, donde intentaban violentar los accesos del inmueble.
Al advertir la presencia policial, los sospechosos huyeron a pie, lo que motivó la implementación de un operativo cerrojo en la zona. La persecución finalizó a pocas cuadras del lugar, donde ambos individuos, de 31 y 32 años, fueron aprehendidos.
Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un automóvil en el que se movilizaban los detenidos. Posteriormente, los hombres fueron trasladados a la comisaría local, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.