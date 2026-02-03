Frustran un robo domiciliario y detienen a dos hombres

En el marco del operativo de seguridad desplegado por el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, personal policial logró frustrar un robo domiciliario y detuvo a dos hombres que intentaron darse a la fuga.

El hecho se registró alrededor de la 01:00 de este lunes, cuando efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte detectaron a dos sujetos dentro de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Fleming y Catamarca, donde intentaban violentar los accesos del inmueble.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos huyeron a pie, lo que motivó la implementación de un operativo cerrojo en la zona. La persecución finalizó a pocas cuadras del lugar, donde ambos individuos, de 31 y 32 años, fueron aprehendidos.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un automóvil en el que se movilizaban los detenidos. Posteriormente, los hombres fueron trasladados a la comisaría local, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.