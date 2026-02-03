Hallaron en Capilla del Monte a una mujer buscada por la Justicia de Buenos Aires

Una mujer mayor de edad fue identificada este lunes por la tarde en Capilla del Monte, luego de que se constatara que sobre ella pesaba un pedido de paradero vigente emitido por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de diversas causas judiciales en curso.

El procedimiento se realizó alrededor de las 18:50, cuando personal de la Comisaría de Capilla del Monte llevaba adelante tareas de prevención y vigilancia en el sector de la Plaza Balumba. Durante el operativo, los efectivos identificaron a la ciudadana y, al consultar los datos de su Documento Nacional de Identidad (DNI) en el Sistema de Información Policial, se confirmó la medida judicial vigente.

Ante esta situación, la mujer fue trasladada a la dependencia policial local, donde se realizaron las comunicaciones correspondientes con el magistrado interviniente, a fin de dar cumplimiento a las directivas judiciales.