Hallaron una bomba de aviación en Villa Belgrano durante la recolección

Ayer en la mañana, durante tareas habituales de recolección de residuos en barrio Villa Belgrano, se produjo el hallazgo de una bomba de aviación, lo que motivó la inmediata activación del protocolo de seguridad.

El artefacto se encontraba en Blas Pascal al 5300 y fue resguardado el sector mientras se daba intervención a personal especializado. Minutos después, la Brigada de Explosivos se hizo presente en el lugar y procedió al retiro seguro del elemento, sin que se registraran incidentes.

Las actuaciones se desarrollaron con medidas preventivas en el perímetro, hasta completar la remoción del artefacto y normalizar la situación.