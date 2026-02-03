La FPA realizó patrullajes en siete localidades y secuestró marihuana en General Deheza

Grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron adelante patrullajes preventivos en distintas localidades del interior de Córdoba, en el marco de acciones de control territorial vinculadas a la lucha contra el narcomenudeo.

Las tareas se desarrollaron en Carnerillo, Saira, Noetinger, Las Peñas, General Cabrera, San José de la Dormida y General Deheza, con recorridos por calles y espacios verdes.

Durante uno de los controles, realizado en General Deheza, efectivos de la fuerza controlaron a un hombre mayor de edad en la intersección de Carlos Galvalisi y C. R. Fauche, donde secuestraron varias dosis de marihuana.

El procedimiento se concretó sin incidentes y formó parte del esquema habitual de prevención que la fuerza mantiene en distintas localidades del interior provincial.