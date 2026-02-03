"Los Delirios de… ¿Quién?", una ceremonia ricotera llega a Santa María de Punilla

El sábado 14 de febrero de 2026, a las 15.30, el Club Villa Bustos de Santa María de Punilla será escenario de Los Delirios de… ¿Quién?, una propuesta teatral que cruza imagen, cuerpo, poesía rockera y rito colectivo en un homenaje libre al universo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Lejos de la imitación o la nostalgia, la obra propone una experiencia escénica intensa donde los cuerpos, la palabra y la música se activan como un ritual vivo. No se trata de recordar a Los Redondos, sino de volver a ponerlos en juego, desde una pregunta que sigue resonando: ¿de quién son —o fueron— esos delirios?

La puesta se organiza en climas, cuadros y estados. El cuerpo y la imagen ocupan un lugar central, mientras la música aparece fragmentada, como un rompecabezas colectivo que el público completa desde su propia experiencia. El teatro se vuelve ceremonia y quienes asisten dejan de ser espectadores pasivos para convertirse en cómplices del acontecimiento.

El resultado es un espectáculo poético, político y visceral, con una estética rock, under y profundamente teatral, que dialoga con el presente desde el delirio entendido como forma de lucidez.

“No venimos a imitar a los Redondos. Venimos a invocar lo que dejaron encendido”, sintetiza el espíritu de la obra. Y agrega otra de sus premisas: “Sostener estas experiencias es defender una forma de estar en el mundo; luego hay que soltarlas para que el público las habite, las complete y las transforme”.