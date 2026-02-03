Operativo en El Fantasio: inspectores rescataron a un niño con autismo extraviado

Un ejemplar operativo de asistencia tuvo lugar este lunes en el sector de La Olla, en el balneario El Fantasio, cuando un guardavidas dio aviso sobre la presencia de un niño de aproximadamente 6 años que se encontraba solo y desnudo en el agua.

De inmediato, dos inspectores municipales que patrullaban la zona de los ríos intervinieron para rescatar al menor, quien padece un trastorno del espectro autista.

Los agentes actuaron con celeridad para proteger al niño, a quien vistieron con sus propias prendas para evitar un cuadro de hipotermia mientras daban aviso a la Policía y al servicio de emergencias Vital. Tras ser revisado por los médicos y encontrarse en buen estado de salud, se inició una intensa búsqueda de sus responsables.

Casi una hora después del rescate, se logró localizar a la madre del pequeño. Según se informó, la familia se encontraba como turista en la ciudad, alojada en una vivienda de la calle Díaz Colodrero.