Recuperaron una moto robada y detuvieron a dos jóvenes en Capilla del Monte

Esta tarde, alrededor de las 18.30, efectivos de la Departamental Punilla Norte recuperaron una motocicleta robada y detuvieron a dos jóvenes durante un control preventivo sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 81, en el ingreso a Capilla del Monte.

El rodado, una Honda Wave 110 cc, era conducido por un joven de 21 años, acompañado por otro de 19. Al verificar el dominio y los números de cuadro y motor en el sistema policial, los agentes confirmaron que la moto tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por una Unidad Judicial de Córdoba Capital.

Ante la situación, los efectivos secuestraron la motocicleta y detuvieron a ambos ocupantes, quienes fueron trasladados a la comisaría de Capilla del Monte y quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.