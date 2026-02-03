Rescate en las alturas: imponente simulacro de Bomberos en el Patio Olmos

El centro de la capital cordobesa fue testigo de una serie de maniobras de alto riesgo coordinadas por la Dirección de Bomberos. El despliegue incluyó simulacros de evacuación, rescate de víctimas en altura y combate de incendios, con el objetivo de optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer los protocolos de intervención en escenarios críticos.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el Camión Escalera, una unidad imponente con una capacidad operativa que alcanza los 55 metros de altura. Estas prácticas no solo se limitaron al sector comercial, sino que también se vienen extendiendo a otros complejos de gran altura, como los edificios de Capitalinas, para poner a prueba las habilidades técnicas en estructuras complejas.

La actividad contó con la supervisión de las máximas autoridades, entre ellas el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de Policía, Marcelo Marín, quienes destacaron la importancia de la capacitación constante para garantizar la seguridad de la sociedad ante posibles siniestros.