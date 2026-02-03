Tenía pedido de detención y fue arrestado en pleno centro de Villa Giardino

Un hombre de 23 años fue detenido este lunes por la tarde en Villa Giardino, luego de que se confirmara que pesaba sobre él un pedido de detención vigente emitido por la Justicia, vinculado a causas de violencia de género y otros delitos en investigación.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 14:30, cuando personal de la Comisaría de Villa Giardino realizaba patrullajes preventivos en el barrio Centro. Durante el recorrido, los efectivos identificaron al joven y, al consultar sus datos en los sistemas informáticos policiales, constataron que era buscado por la Justicia.

Tras verificar la situación, se procedió a su inmediata detención y traslado a la sede policial local, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que interviene en la causa.