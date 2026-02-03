Un hombre que se desempeñaba como "naranjita" fue aprehendido este martes por efectivos de la Policía de Córdoba en el sector de barrio Güemes. El procedimiento se inició luego de que un vecino denunciara haber sido amenazado con un arma blanca por el sujeto en medio de un altercado.

Tras la intervención de los uniformados, se logró controlar la situación y proceder al arresto del implicado. Durante el operativo, las autoridades secuestraron un cuchillo tipo tramontina y un chaleco refractario de color verde, elementos que quedaron a disposición de la justicia como parte de la causa.

El detenido fue trasladado a la unidad judicial correspondiente, mientras que los elementos incautados fueron resguardados para las pericias de rigor.