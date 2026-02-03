Tragedia: Dos hermanitos y su niñera fueron encontrados sin vida

Dos niños de 2 y 4 años y su niñera perdieron la vida este lunes en el barrio porteño de Villa Devoto a causa de una intoxicación por monóxido de carbono.

La dramática situación fue descubierta por la madre de los menores cuando regresó de su trabajo alrededor de las 18 horas en la calle Mercedes al 4400, los niños se encontraban inconscientes dentro de la vivienda junto a su niñera, una mujer de 32 años.

La mujer pidió desesperadamente ayuda en una comisaría a pocos metros, inmediatamente al lugar arribaron los servicios de emergencias, quienes constataron el deceso de la niñera y trasladaron a los menores al Hospital Zubizarreta.

Lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, los dos niños fallecieron horas después.

Inmediatamente se inició una investigación y se confirmó lo que se sospecha en una primera instancia, una falla en el calefón del hogar provocó una acumulación de gas.