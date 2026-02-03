Tragedia en Barrio Jardín: muere un operario tras descompensarse en una antena de EPEC

Un trabajador de 53 años perdió la vida este martes mientras realizaba tareas de mantenimiento en un predio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). El incidente ocurrió en una planta ubicada en la esquina de Celso Barrios y Av. Pablo Richieri, en la zona sur de la ciudad.

El hombre, perteneciente a una firma tercerizada de telecomunicaciones, se encontraba trabajando a 40 metros de altura cuando sufrió una descompensación. A pesar de que sus compañeros lograron bajarlo de la estructura y de que los bomberos y el servicio 107 realizaron maniobras de reanimación durante 45 minutos, los médicos confirmaron su deceso en el lugar. Cabe destacar que el operario no sufrió una caída, sino un problema de salud súbito mientras cumplía sus labores.