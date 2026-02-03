Traslado crítico: salvaron a un niño que convulsionaba tras caerse en su casa

Héroes anónimos
Traslado crítico: salvaron a un niño que convulsionaba tras caerse en su casaEfectivos del programa Cordobeses en Alerta realizaron un cordón sanitario de urgencia desde barrio Empalme hasta el Hospital de Niños. El menor había sufrido una caída y presentaba un cuadro de convulsiones.
La dramática situación se desencadenó en barrio Empalme, cuando una unidad móvil fue interceptada por un vehículo particular que pedía auxilio desesperadamente. En el auto trasladaban a un niño de 2 años que, tras una caída accidental en su hogar, había comenzado a convulsionar.
Ante la gravedad del cuadro, los agentes iniciaron un operativo de cordón sanitario para abrir paso entre el tránsito y llegar cuanto antes al Hospital de Niños. Una vez en el nosocomio, el personal médico diagnosticó un traumatismo de cráneo y procedió a realizar estudios de alta complejidad, incluyendo una tomografía.
Afortunadamente, y gracias a la rapidez del traslado y la atención recibida, los estudios arrojaron resultados favorables. Tras permanecer en observación, el pequeño fue dado de alta con indicaciones médicas y ya se encuentra en su casa junto a su familia.