Tres adolescentes detenidos por robar a turistas en La Calera

Tres adolescentes de entre 14 y 17 años fueron detenidos en La Calera luego de romper el vidrio de un automóvil y sustraer pertenencias de una pareja de turistas de nacionalidad española. El hecho ocurrió en el camino a la cascada La Mesada, donde la víctima dio aviso al 911 tras advertir el robo de distintos elementos de su vehículo estacionado. De manera inmediata se montó un operativo policial que permitió controlar y aprehender a los menores, además de recuperar auriculares, una mochila, un iPad, una billetera, cargadores y otros objetos sustraídos.