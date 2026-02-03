Tres mujeres detenidas por robar en un comercio de Playas de Oro

Tres mujeres, una de ellas menor de edad, fueron aprehendidas este martes al mediodía tras ser sorprendidas sustrayendo mercadería de un local comercial ubicado en barrio Playas de Oro, en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 12:45 horas, cuando personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) acudió a un comercio situado en la intersección de las calles Perito Moreno y Tirana, tras un aviso recibido por la Central de Comunicaciones.

En el lugar, el propietario del local denunció que tres mujeres habían sustraído mercadería y se habían dado a la fuga. Con las descripciones aportadas, los efectivos realizaron un operativo de control en la zona y lograron aprehender a las sospechosas, tratándose de una joven de 15 años y dos mujeres de 24 años, todas oriundas de Córdoba Capital.

Durante el palpado preventivo se constató que llevaban entre sus pertenencias los elementos sustraídos. Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de una bikini, un vestido tejido y dos teléfonos celulares.

Las aprehendidas fueron trasladadas a la Alcaldía local, quedando todo el procedimiento y los elementos secuestrados a disposición del magistrado interviniente.