Un camión varado genera demoras en el Camino de las Altas Cumbres

Conductores que transitan por el Camino de las Altas Cumbres deben circular con extrema precaución debido a un camión que quedó varado sobre la calzada. El hecho fue reportado en el kilómetro 14, en un sector próximo al paraje Niña Paula, lo que ha reducido la fluidez del tránsito en la zona.

En el lugar se encuentra trabajando personal de la Policía de Córdoba, que ha montado un operativo de seguridad para prevenir accidentes. El área ya se encuentra debidamente señalizada con conos y presencia de efectivos que realizan señas manuales para guiar a los automovilistas que circulan por ambos carriles.

Se recomienda a quienes deban viajar hacia o desde Traslasierra tomar los recaudos necesarios, ya que las tareas de remoción del vehículo pesado podrían extenderse durante las próximas horas, generando demoras intermitentes.