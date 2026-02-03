Una niña de 4 años y su padre fueron rescatados con vida de un aljibe

Una niña de cuatro años y su padre fueron rescatados con vida luego de caer a un pozo aljibe de aproximadamente 12 metros de profundidad en una zona cercana al acceso sur de la ciudad de Cosquín. El operativo se llevó a cabo durante la noche y concluyó de manera exitosa gracias a la rápida intervención de los equipos de rescate.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas, cuando se recibió un llamado telefónico alertando que dos personas habían caído a un aljibe con agua en el fondo. Por causas que se intentan establecer, la menor cayó accidentalmente al pozo y, ante la desesperación, su padre decidió arrojarse tras ella para intentar auxiliarla, quedando ambos atrapados en el interior.

De inmediato se dispuso el envío de dos dotaciones de rescate al lugar. Una vez allí, los efectivos lograron establecer contacto verbal con las víctimas para contenerlas mientras se montaba un sistema de rescate con cuerdas, aparejos y un trípode especialmente diseñado para este tipo de emergencias.

Tras descender de manera segura al interior del pozo, el personal especializado procedió primero al rescate de la niña y luego al de su padre. Ambos fueron extraídos sin inconvenientes y entregados al personal médico del servicio de emergencias CREMED, que los trasladó al Hospital Domingo Funes. Según se informó, a simple vista no presentaban heridas de consideración.

En el operativo también colaboraron efectivos de la Guardia Urbana Municipal y de la Policía de la Provincia de Córdoba. El rescate finalizó de forma exitosa, evitando una tragedia mayor.