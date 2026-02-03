Violación en Miramar: comienzan las pericias en búsqueda de material genético

Las pericias en búsqueda de material genético en el caso por la violación a una adolescente en Miramar comienzan hoy y las mismas están a cargo de personal de Policía Científica. Por el momento no hay indicios de quién podría ser el agresor sexual y el caso genera hermetismo en la ciudad balnearia.

Este martes se inician las pericias en busca de material genético las prendas secuestradas e hisopados realizados en el hospital local a la víctima con la idea de obtener un posible cotejo de ADN.

Según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, dichas muestras se incorporarán al Banco Nacional de Huellas Genéticas para que el ADN quede registrado en el listado a nivel nacional.

Otro punto expuesto es que también se abrieron nuevas líneas investigativas, lo que permitiría una apertura de la pesquisa.

Mientras avanza la parte pericial, los investigadores continúan con el análisis de las cámaras de seguridad aledañas al lugar del ataque para dar con algún sospechoso.