Violencia y reincidencia: los atacantes de la joven baleada tenían antecedentes

Tras una exhaustiva investigación por un hecho de violencia urbana ocurrido el pasado sábado, personal de Investigaciones Criminales logró la captura de tres adolescentes involucrados en el ataque. El dato central del operativo es que dos de los detenidos ya poseen antecedentes penales, lo que confirma su reincidencia en hechos delictivos a pesar de su corta edad.

El procedimiento, que contó con la supervisión del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el jefe de Policía Marcelo Marín, incluyó varios allanamientos donde se incautó un revólver, cartuchos de diversos calibres y una motocicleta con la numeración suprimida. Estos elementos son claves para la causa que investiga el disparo que hirió gravemente a una mujer de 22 años, quien sufrió una grave lesión vertebral.

El violento episodio ocurrió cuando la víctima fue abordada por los delincuentes mientras se encontraba en la vía pública. Tras un breve forcejeo, uno de los menores efectuó un disparo que impactó en la zona de la espalda de la joven, lo que le provocó una lesión vertebral de gravedad por la que debió ser intervenida de urgencia y permanece bajo pronóstico reservado.