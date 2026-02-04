Agravan la imputación al conductor por dos muertes en Córdoba

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 1 resolvió este martes modificar la imputación contra Lucas Belén, conductor del vehículo involucrado en el choque fatal ocurrido en barrio Industrial Ferreyra, donde murieron dos personas.

La acusación pasó de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente a homicidio simple con dolo eventual, por dos resultados, en concurso ideal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 306, primera parte, del Código Procesal Penal.

Belén permanecerá alojado en el establecimiento penitenciario de Bouwer, adonde fue trasladado tras la resolución judicial. En paralelo, la fiscalía aguarda los resultados de los exámenes toxicológicos y de pericias específicas vinculadas a la mecánica del hecho.

La causa se originó a partir de un choque entre vehículos ocurrido en la ciudad de Córdoba, que terminó con dos víctimas fatales, lo que motivó el agravamiento de la imputación.