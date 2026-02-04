Armas, detenidos y un prófugo capturado tras un operativo policial

Un operativo policial desarrollado esta tarde en barrio Ciudad de Mis Sueños, en la ciudad de Córdoba, terminó con varias personas detenidas, el secuestro de armas y la captura de un hombre que tenía pedido de detención vigente.

La intervención se inició cuando efectivos policiales intentaron controlar a dos menores de edad que portaban un arma de fuego. En ese contexto, ambos fueron reducidos y se procedió al secuestro de una pistola que llevaban consigo.

Durante el despliegue, una radio handy y un teléfono celular pertenecientes a un efectivo policial cayeron al suelo y fueron retenidos por personas del lugar. A partir de esa situación, los policías lograron detener a un hombre que registraba pedido de captura, quien quedó a disposición de la Justicia, y recuperar los elementos sustraídos.

Además, en el marco del mismo operativo se incautó una réplica de arma de fuego y un arma blanca, las cuales fueron puestas a resguardo como parte de la actuación policial.

La situación generó un importante despliegue en el sector y continúa bajo investigación.