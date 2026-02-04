Carlos Paz: Vecinos empujaron sus vehículos por una peligrosa fuga de gas

La circulación permaneció interrumpida desde las 21 y hasta pasada la medianoche en Las Heras, entre Lisandro de la Torre y Juan B. Justo, luego de detectarse una pérdida constante de gas en una camioneta que se encontraba estacionada en el lugar.

Según se informó, los bomberos trabajaron durante varias horas intentando controlar la fuga, pero no lograron cortar el suministro debido a una válvula dañada. Ante esa situación, se decidió mantener una guardia permanente junto al vehículo hasta que el gas se consumiera por completo.

Durante el operativo, se extremaron las medidas de seguridad para evitar cualquier riesgo. Se pidió a los conductores no encender los autos que estaban estacionados cerca de la camioneta, y algunos vecinos optaron por empujarlos varios metros antes de ponerlos en marcha.

El corte total de la calle se mantuvo durante toda la noche, hasta que la situación fue finalmente controlada.