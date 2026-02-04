Cayeron en un control con un inhibidor de alarmas en Villa Páez

Tres hombres fueron detenidos anoche en barrio Villa Páez durante un control policial, luego de ser señalados como presuntos autores de distintos hechos delictivos registrados en la zona.

El procedimiento se concretó en el marco de un operativo preventivo, cuando el personal interviniente controló una camioneta en la que se trasladaban los sospechosos. Durante la requisa, los efectivos hallaron un inhibidor de alarmas, además de teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Ante esta situación, los tres hombres fueron trasladados a sede policial, mientras que la camioneta y los objetos encontrados quedaron secuestrados a disposición de la investigación.

La situación quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar la vinculación de los detenidos con los hechos denunciados.