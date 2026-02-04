Cayó desde un tercer piso mientras limpiaba vidrios y quedó internado

Un hombre de 36 años resultó con politraumatismos este lunes, luego de caer desde un tercer piso mientras realizaba tareas de limpieza de vidrios en un edificio ubicado en la esquina de Fructuoso Rivera y General José de Artigas, en barrio Güemes, en la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió cuando, por motivos que se investigan, se rompió el elevador aéreo en el que el trabajador se encontraba realizando su labor, lo que provocó la caída desde varios metros de altura.

Personal de emergencias acudió rápidamente al lugar y trasladó al hombre hasta el Hospital Privado, donde fue asistido y permanece internado bajo observación médica.