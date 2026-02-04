Chiqui Tapia declaró ante la Justicia y negó vínculos con la casa de Pilar

Claudio “Chiqui” Tapia se presentó este miércoles ante la Justicia y aseguró que no tiene relación con la vivienda ubicada en Pilar que dio origen a una denuncia en su contra. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) declaró de manera virtual ante la Fiscalía de Pilar y ratificó su denuncia contra dirigentes de la Coalición Cívica y un empresario por presunta extorsión.

La declaración de Tapia estaba prevista originalmente para este jueves, pero se adelantó para este mediodía. Durante su exposición, afirmó no conocer a Facundo Del Gaiso ni a Matías Yofe, y tampoco al empresario Leandro Camani, titular de la firma Secutrans S.A., dedicada a la provisión y explotación de sistemas automatizados de control de tránsito.

Según explicó, la denuncia vinculada a la casa de Pilar no fue el inicio del conflicto, sino la consecuencia de una serie de presiones, amenazas y advertencias previas que, de acuerdo a su versión, comenzaron cuando se desempeñaba en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE). En ese marco, sostuvo que se trató de una operación “mediática-judicial” como represalia por haberse negado a habilitar un negocio millonario relacionado con el sistema de fotomultas.

La mansión de Pilar

En la misma línea, insistió en desvincularse de la propiedad investigada y reclamó que se profundice la investigación. “Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar, solo hice que se buscara en toda la empresa si había documentación que habilitara la colocación de las cámaras”, sostuvo, al tiempo que cuestionó el poder de presión que, según dijo, ejercía Del Gaiso en episodios similares ocurridos en 2023.

Tapia también señaló que, tras la denuncia judicial, se desplegó una operación mediática destinada a amplificar el impacto de las acusaciones, con publicaciones reiteradas que presentaron imputaciones graves como hechos comprobados, sin respaldo probatorio ni contexto.

La semana pasada, el titular de la AFA ya había presentado un extenso escrito en el que se declaró víctima de una maniobra extorsiva y apuntó directamente contra quienes impulsaron la denuncia que derivó en la investigación sobre su patrimonio. En ese documento solicitó allanamientos, el secuestro y peritaje de dispositivos electrónicos de Camani, Yofe y Del Gaiso, además de la citación de testigos bajo identidad reservada.