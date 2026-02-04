Detuvieron a dos naranjitas que amenazaron a taxistas en el centro de Córdoba

Dos cuidacoches de 53 y 38 años fueron detenidos ayer a la mañana en el centro de Córdoba, luego de haber amenazado a un grupo de taxistas con una réplica de un arma de fuego. El hecho ocurrió en la esquina de Oncativo y San Martín y trascendió que se trataría de dos hermanos que habían mantenido un altercado con los choferes.

Los acusados fueron aprehendidos y se les secuestró además una varilla de metal y un chaleco reflectivo.

Tras la intervención policial, los aprehendidos fueron trasladados hacia la sede policial junto con los elementos incautados.

Es importante destacar que quedaron a disposición de la justicia.