Dos detenidos por narcomenudeo en Ciudad de los Cuartetos

Dos personas fueron detenidas y se secuestraron más de 600 dosis de estupefacientes durante un operativo realizado en barrio Ciudad de los Cuartetos, en la ciudad de Córdoba, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), luego de varios meses de tareas investigativas y de diversas llamadas al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080) del Ministerio Público Fiscal. El allanamiento se concretó en una vivienda ubicada sobre calle La Cabaña s/n.

Como resultado del despliegue, los investigadores lograron la aprehensión de una mujer de 49 años y un hombre de 38, quien se desempeñaba como albañil. Durante los registros se incautaron 240 dosis de cocaína, 366 dosis de marihuana, $536.200 en efectivo y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Finalizado el operativo, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno ordenó el traslado de los detenidos a sede judicial y la remisión de los elementos secuestrados, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.