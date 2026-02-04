Evadió un control, chocó a un motociclista y abandonó el auto

Un hombre fue detenido en barrio Nueva Córdoba luego de evadir un control, protagonizar un choque con una motocicleta y abandonar el auto con el que circulaba. El episodio se registró anoche, en el marco de un operativo preventivo desplegado en la zona.

Según la información oficial, el conductor intentó esquivar el control y, en esa maniobra, impactó contra un motociclista, para luego continuar su marcha y dejar el vehículo a varias cuadras del lugar. Testigos aportaron datos clave que permitieron ubicar al hombre y llevarlo a la sede policial.

El motociclista fue asistido por un servicio de emergencias en el lugar, sin necesidad de traslado. El automóvil involucrado quedó secuestrado.