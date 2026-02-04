Golpe a una banda de robos de motocicletas en Villa María y Villa Nueva

Durante la madrugada, dos jóvenes de 17 y 21 años fueron detenidos tras una serie de allanamientos realizados en viviendas de Villa María y Villa Nueva, en el marco de una investigación por robos de motocicletas ocurridos días atrás.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Departamental Río Segundo y permitieron avanzar sobre una maniobra vinculada al hurto de rodados en la zona. En uno de los domicilios se secuestró una Honda Tornado con la numeración de chasis adulterada, mientras que en otro se recuperó una Honda Wave que tenía pedido judicial vigente.

Además, durante los registros se incautaron más de 150 envoltorios con picadura de marihuana, dos teléfonos celulares y otros elementos que quedaron incorporados a la causa. En los operativos colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Los dos jóvenes fueron trasladados a sede policial junto con todo lo secuestrado y quedaron a disposición de la Justicia.