Hallaron un cuerpo en un canal maestro de Córdoba

Córdoba. Un cuerpo sin vida fue hallado en la tarde de ayer en el canal maestro del barrio Alejandro Carbo, en la ciudad de Córdoba. La víctima aún no fue identificada y las autoridades investigan las circunstancias del hecho.

Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo en la intersección de las calles Virgen de Fátima y Río Quinto, donde personal de seguridad acudió tras un aviso. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia del cadáver, que se encontraba parcialmente sumergido en el cauce.

De acuerdo a los primeros datos, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que dificulta por el momento su identificación y la determinación de las causas de la muerte.

Tras el procedimiento inicial, se dio intervención a la Justicia, que dispuso las pericias correspondientes para esclarecer cómo se produjo el fallecimiento y si existió la participación de terceros. La investigación continúa en curso.