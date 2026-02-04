Homicidios, femicidios y corrupción: así funcionaron los juicios con jurados en Córdoba

Durante el año 2025, el Poder Judicial de Córdoba llevó adelante 73 juicios con jurados populares, tanto en la Capital como en el interior provincial. En estos procesos penales participaron de manera efectiva alrededor de 930 ciudadanas y ciudadanos, convocados para intervenir en causas de alta gravedad.

Del total de juicios, 43 se desarrollaron en las cámaras del crimen de la ciudad de Córdoba, donde se celebraron 266 audiencias, mientras que 30 tuvieron lugar en sedes judiciales del interior, con 97 audiencias. Los datos fueron informados por la Oficina de Jurados Populares, dependiente del Tribunal Superior de Justicia.

En la Primera Circunscripción Judicial, 38 juicios concluyeron con condenas —31 por unanimidad y siete por mayoría— y cinco terminaron en absoluciones, todas unánimes. En esos debates se analizaron 24 homicidios y tentativas, ocho causas del Fuero Anticorrupción, siete hechos de violencia de género y cuatro abusos sexuales.

En el interior provincial, los tribunales dictaron 23 condenas —19 por unanimidad y cuatro por mayoría— y siete absoluciones, cuatro unánimes y tres por mayoría. Allí, 16 de los 30 juicios abordaron homicidios y tentativas, además de seis causas por violencia de género, cinco del Fuero Anticorrupción y tres abusos sexuales.

De cara a 2026, ya se encuentran agendados 115 juicios con participación ciudadana, aunque desde la Oficina de Jurados Populares aclararon que algunos podrían resolverse mediante juicios abreviados y prescindir de la intervención de jurados.

El sistema se nutre de un padrón anual de jurados, elaborado por sorteo entre personas de 25 a 65 años, que para 2026 está integrado por 2.720 ciudadanos aptos en toda la provincia. Para ser jurado se exige haber completado la educación obligatoria, contar con ciudadanía en ejercicio, poseer aptitud física y psíquica suficiente y acreditar una residencia mínima de cinco años en Córdoba.

Según la Ley 9182, los juicios con jurados se aplican en delitos como homicidios agravados, femicidios, homicidios en ocasión de robo, delitos sexuales seguidos de muerte y causas del fuero penal económico y anticorrupción. Además, continúa vigente la modalidad de sistema escabinado atenuado, con tres jueces técnicos y dos jurados populares, utilizada el año pasado en siete juicios por abusos sexuales.