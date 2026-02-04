La trajo de Misiones a Córdoba, la tenía secuestrada y un audio le salvó la vida

En un operativo que comenzó anoche y se extendió hasta esta mañana, Milagros Bogado, una joven de 21 años oriunda de Misiones, fue hallada con vida en zona rural de Saturnino María Laspiur, en el departamento San Justo, tras haber sido denunciada como desaparecida.

La búsqueda se activó a partir de audios enviados por la propia joven, en los que pedía auxilio y aseguraba estar retenida contra su voluntad por su pareja, con quien su familia no tenía contacto desde hacía varios días. Con esos elementos, la Fiscalía Federal de Villa María impartió directivas para iniciar rastrillajes en el este provincial.

El operativo comenzó alrededor de las 20 horas de ayer, con despliegue de recursos en un amplio sector rural. Debido a la falta de luz, las tareas se retomaron a las 6:30 de esta mañana, cuando los efectivos lograron dar con la joven escondida entre pastizales, campo adentro, junto a un hombre de 21 años, identificado como su ex pareja.

Según se informó, el detenido es oriundo de Misiones y quedó imputado por trata de personas, a disposición de la Justicia Federal. En tanto, Milagros fue trasladada al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, donde recibió contención y fue sometida a controles médicos, mientras interviene un gabinete especializado en trata de personas.

El jefe de la Departamental San Justo, comisario mayor Pablo Nieto, explicó que el pedido llegó directamente desde la fiscalía y que de inmediato se activó el operativo. “Trabajamos en un radio de cuatro kilómetros, con Infantería, DUAR, caballería, canes y fuerzas federales, hasta lograr el resultado positivo de esta mañana”, señaló.

En el procedimiento participaron efectivos de la Policía de Córdoba, DUAR, Patrulla Rural, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Bomberos Voluntarios de Laspiur.