Qué reveló la autopsia de la argentina que murió en Los Ángeles

La autopsia realizada al cuerpo de Narela Barreto, la argentina que encontraron muerta en una calle de la ciudad norteamericana de Los Ángeles, generó más incertidumbre en la investigación y la familia de la joven reclamó por la falta de comunicación de parte de las autoridades de Estados Unidos.

El informe preliminar, lejos de aclarar el caso, hizo acrecentar las dudas y el misterio en torno a su fallecimiento. El cuerpo de Narela no presentaba heridas superficiales ni signos de golpes. Tampoco había signos de abuso y no se ha logrado determinar, al menos por el momento, qué provocó el fallecimiento de la chica de 27 años.

Se aguardan los resultados del examen toxicológico, que resultará clave para determinar si la joven fue drogada.

Desde el entorno familiar de Narela, revelaron que los investigadores norteamericanos les indicaron que la joven fue víctima de un asesinato, aunque no brindaron detalles sobre el contexto o la mecánica del hecho.

El cadáver de Narela fue hallado el pasado jueves 29 de enero, ocho días después de haber mantenido la última conversación con su familia. Fue encontrada muerta en la calle, a unas cinco cuadras del departamento donde vivía desde el 2024.